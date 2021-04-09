2021/04/09 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر للكاتب طه خضير الربيعي من كربلاء

اصدار جديد من دار الفرات للثقافة

والاعلام يصور فيه شخصيات ادبية من

كربلاء بصور قلمية ليؤرخ به ما قدموا

للساحة الثقافية في المحافظة من خلال

معرفته بهم "عن قرب".





و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتب من كربلاء يصور شخصيات ادبية من المحافظة بصور قلمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتب من كربلاء يصور شخصيات ادبية من المحافظة بصور قلمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).