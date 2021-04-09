العراق يتجه لاستيراد الطماطم والباذنجان والخيار

2021/04/09 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر

الوائلي، الجمعة، مناقشة ملف السماح

باستيراد محاصيل الطماطم والباذنجان

والخيار نتيجة ارتفاع اسعارها.

وقال الوائلي في بيان صحفي، انه"حسب

توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصط

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