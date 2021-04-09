2021/04/09 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم

الجمعة، عن زيارة رسمية مخطط لها لرئيس

الحكومة اللبنانية المستقيلة حسان دياب

إلى العراق.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن

رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​

سيزو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة لبنانية تكشف عن زيارة مرتقبة لدياب إلى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة لبنانية تكشف عن زيارة مرتقبة لدياب إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).