2021/04/09 | 11:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة، أن أسعار البنزين ثابتة ،مشيرة الى عدم وجود زيادة على أسعار البنزين.

وقال عضو اللجنة بهاء الدين النوري في تصريح صحفي، إن ” اللجنة تواصلت مع وزارة النفط ورفضت زيادة سعر لتر البنزين الى 500 دينار عراقي بدلاً عن 450 دينار” ، مبيناً أن “هذا المقترح لم يتم التوافق عليه من قبل اللجنة والوزارة “.

وأشار الى أن ” الضريبة على البنزين المستورد هي موجودة حتى في الموازنات السابقة”، موضحاً أن “هذه الضريبة لم تزد من سعر البنزين بشيء “.

وأضاف أن “زيادة سعر لتر البنزين كان مقترحاً من وزارة النفط وتم رفضه، مؤكداً أن “سعر البنزين سيبقى على سعره الحالي، ولا نسمح بزيادته إن كان البنزين عادياً أو محسناً”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الاقتصاد تتحدث عن مستجدات رفع اسعار البنزين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الاقتصاد تتحدث عن مستجدات رفع اسعار البنزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).