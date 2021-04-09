في وداع مصطفى ماهر: عرّاب الأدب الألماني - زهير سوكاح

2021/04/09 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_سوكاح رحل عنا قبل أيام المترجم المصري والبروفيسور القدير مصطفى ماهر (2021-1936)، الذي وهب حياته حرفيا للكتابة (تأليفا وترجمة) وساهم بشكل بارز في تطوير العلاقات الثقافية بين المنطقة العربية والبلدان الناطقة بالألمانية، إضافة إلى مساهمته الكبيرة في إرساء تدريس الأدب الألماني في قسم اللغة الألمانية وآدابها في جامعة عين شمس المصرية، الذي كان له الفضل الكبير في تأسيسه، وهو يعد، فيما أعلم، أقدم أقسام الأدب ال ......





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