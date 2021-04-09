132 لهاية - عدنان الصباح

2021/04/09 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح السؤال الابرز قبل أي شيء ترى اين سنضع 132 كرسي عضو تشريعي ان لم يتبق لنا ارض في بلادنا واين سنضع صناديق الاقتراع التي نطالب بها في القدس ان لم يتبق قدس من اصله واين ستجري الدعاية الانتخابية ان تم تهويد جدران المدينة المقدسة وهي اسئلة ملحة ينبغي لها ان تدق في رؤوس المرشحين الساعين لاستعادة القدس قولا في حين يستمر تسريب ارضنا وممتلكاتنا علنا في القدس وغيرها دون رادع وحسب مركز معلومات وادي الحلوة الق ......





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