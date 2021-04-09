وزارة الزراعة تتحدث عن كارثة بيئية في العاصمة بغداد

2021/04/09 | 11:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الزراعة عن توجيهات لمحاسبة المتجاوزين على المناطق الخضراء في العاصمة بغداد فيما أكد انها تشكل 10% فقط في الوقت الذي كانت الخطط التصميمية للعاصمة تشمل 40% مناطق خضراء و60% سكنية فقط.

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي للوكالة الرسمية، إن “رئيس الوزراء وجه بالمحافظة على المناطق الخضراء داخل العاصمة بغداد ،سواء كانت حدائق أو مزارع”، لافتاً الى أن “قرارات تلزم بإزالة التجاوزات على المناطق الخضراء وإحالة المتجاوزين الى المحاكم المختصة”.

وأضاف أن “بغداد تتعرض الى كارثة بيئية لا سيما في منطقة الرصافة”، مبيناً أن “هناك تجريفاً للمناطق الخضراء واستخدامها كوحدات سكنية ، بالإضافة الى أن هناك تجاوزات وعشوائيات وصلت الى مؤشرات خطيرة على صحة المواطن وأمنه”.

وأشار الوزير الى أنه “تمت التوصية باتخاذ أقصى الإجراءات بحق المتجاوزين”، مؤكداً أن “هناك توجيهاً الى المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الزراعة بإحالة أي متجاوز سواء بالماء أو السكن الى المحاكم المختصة”.

ولفت الخفاجي الى أن “محافظة بغداد وأمانة العاصمة تتحملان مسؤولية التجاوزات على المساحات الخضراء وعدم تنفيذ قانون 154 ،وكذلك قانون التصميم الأساسي لمدينة بغداد للمحافظة على نسبة الأوكسجين في العاصمة”.

وأوضح أن “النسبة المخصصة كمنطقة خضراء في بغداد حاليا 10%، في حين أن كل منطقة سكنية يفترض فيها منطقة خضراء”، لافتاً الى أن “التصميم الأساسي لبغداد حدد نسبة 40% كمناطق خضراء و60% كسكن، إلا أن هذه النسبة تم التجاوز عليها من خلال البناء والسكن والتجريف وأصبحت نسبة المناطق الخضراء 10%”.

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