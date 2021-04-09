القبض على امرأة تقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والرعاية في المثنى

2021/04/09 | 11:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على امرأة تقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والرعاية في محافظة المثنى.الوزارة قالت في بيان ان “مفارز قاطع نجدة السوق في محافظة المثنى ألقت القبض على امرأة تقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية من حقائب النساء”.واضافت انه “تم التحقيق معها واعترفت أيضا بقيامها بسرقة مصوغات ذهبية وسرقة […]

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