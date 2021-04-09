احباط محاولة تهريب عدد من الأسلحة والاعتدة في البصرة

2021/04/09 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، احباط محاولة تهريب عدد من الأسلحة والاعتدة في محافظة البصرة.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من شعبة استخبارات آمرية حرس حدود السواحل تمكنت من إلقاء القبض على متسلل بحوزته بنادق كلاشنكوف عدد/ ٦، ومخازن عتاد بندقية عدد/١٢ مع زورق صيد".واضاف البيان ان "العملية جاءت وفق معلومات استخبارية وبعد نصب كمين وتبادل إطلاق النار

بين القوة والمتسلل الذي كان على متن زورق في منطقة الفاو ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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