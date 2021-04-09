بالصورة: القبض على امرأة تقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والرعاية في المثنى

2021/04/09 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على امرأة تقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والرعاية في محافظة المثنى.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قاطع نجدة السوق في محافظة المثنى ألقت القبض على امرأة تقوم بسرقة رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية من حقائب النساء".واضاف البيان انه "تم التحقيق معها واعترفت أيضا بقيامها بسرقة مصوغات ذهبية وسرقة محلات تجارية ليتم توقيفها وفق أحكام المادة ( 446 ) من قانون العقوبات العراقي، وثبت من سير التحقيق أنها من أرباب السوابق وتمت إحالتها إلى المحكمة المختصة لتنال جزاءها العادل وفق القانون".

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