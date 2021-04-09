القبض على 11 متهما بقضايا جنائية منفصلة في بابل

2021/04/09 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 11 متهما بقضايا جنائية منفصلة في محافظة بابل.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مكافحة الإجرام في بابل تمكنت من إلقاء القبض على ( 11 ) متهما بقضايا جنائية منفصلة كان أبرزها جرائم القتل العمد في مناطق متفرقة من المحافظة".واضاف البيان انه "تم نقل المتهمين الى مراكز التحقيق الأمنية المختصة وبحسب قاطع المسؤولية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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