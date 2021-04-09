النفط: العراق يهدف الى زيادة القيمة المالية لنفطه

2021/04/09 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- نصار الحاجأكدت وزارة النفط اليوم الجمعة، أن العراق يهدف إلى زيادة القيمة المالية لنفطه.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "هذه الزيادة تهدف الى تحقيق أعلى الإيرادات المالية لخزينة الدولة لاعتمادها المباشر على الإيرادات المتحصلة من بيع النفط "، لافتا الى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو ) تعتمد آلية معروفة في السوق النفطية العالمية من خلال التعاقدات مع شركات عالمية رصينة ، تمتلك المصافي وتتعامل مع نوعية النفط العراقي".وأضاف حطاب أن "الآلية التي تتبعها شركة سومو في بيع النفط تكون من خلال التعامل مع الشركات مباشرة عبر الخطابات والرسائل الالكترونية الرسمية ،ولا تتعامل مع أي شركات وسيطة"، مشيرا الى أنه "يتم تخصيص الحصص المتوقعة للتصدير للشركات سنوياً من قبل مجلس يرأسه وزير النفط ،ويضم وكلاء الوزارة ،ومدير عام شركة تسويق النفط ،والدوائر المعنية في (سومو) فضلاً عن مدراء دوائر الرقابة والقانونية في مركز الوزارة وغيرها".وبين أن "أكبر الدول المستوردة للنفط العراقي هي الصين والهند ثم دول أخرى وشركات من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة".

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