طلب ’بيرة’ على الهواء.. فيديو لمعلق رياضي تونسي يثير تفاعلاً على منصات التواصل

2021/04/09 | 11:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو لمعلق رياضي تونسي طلب بيرة "جعّة" على الهواء خلال مباراة ناديين.

قناة "ناس" على تلكرام..



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المعلق الرياضي شكيب الخويلدي في تونس يطلب قارورة بيرة على الهواء مباشرةو القناة تعتذر و تحقق معه pic.twitter.com/M8JAelU5fg

— معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) April 8, 2021

ويسمع في مقطع الفيديو قول المعلق على الهواء خلال البث: "داكور..



هات كعبة بيرة"، الامر الذي أثار انتقادات واسعة وتعليقات بين النشطاء.

من جهتها كانت شبكة التلفزة التونسية الرسمية قد أصدرت بيانا اعتذار قالت فيه: "على إثر ما صدر من المعلق المكلف بالمداومة في مباراة الإتحاد المنستيري والنادي الافريقي من عبارة غير لائقة قبل اللقاء، تعبر مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية عن اعتذارها من السادة المشاهدين.."

على إثر ما صدر من المعلق المكلف بالمداومة في مباراة الإتحاد المنستيري والنادي الافريقي من عبارة غير لائقة قبل اللقاء،تعبر مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية عن اعتذارها من السادة المشاهدين،هذا وقامت الإدارة بإيقاف المعلق فورا إلى حين إنتهاء التحقيق لإتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة pic.twitter.com/ixnjcWE6fN

— Télévision Tunisienne (@Watania_Tunisia) April 7, 2021

وأضافت الشبكة في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الأربعاء، دون التطرق إلى اسم المعلق الرياضي: "هذا وقامت الإدارة بإيقاف المعلق فورا إلى حين انتهاء التحقيق لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة".

"سي أن أن"

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