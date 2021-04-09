"جيل ما بعد صدام" في العراق.. خوف وحرمان وأحلام صعبة المنال

2021/04/09 | 11:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضى 18 عاما على سقوط صدام حسين شب خلالها جيل جديد من العراقيين لا يتذكر حقبة النظام السابق، لكنه يعيش حرمانا من فرص العمل ومقومات الحياة البسيطة، وكذلك الحق بالتعبير عن الرأي بحرية وأمان.

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