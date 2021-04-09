2021/04/09 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أبرمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عقداً مع شركة (HENSOLDI) الألمانية لفحص برامجيات الأجهزة الانتخابية.وقالت المفوضية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بعد أيام من التفاوض مع هذه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تبرم عقداً مع شركة (HENSOLDI) الألمانية لفحص برامجيات الأجهزة الانتخابية المركز الخبري الوطني.

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