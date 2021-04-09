تسجيل اول حالة وفاة بكورونا في حلبجة في 2021

2021/04/09 | 11:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المدير الاداري في مستشفى الوفاء بحلبجة، وفاة احد المصابين بكورونا صباح اليوم الجمعة .

وقال المدير الاداري لمستشفى الوفاء في حلبجة جهاد عمر لـ PUKmedia، ان احد المصابين بكورونا ويدعى (ج.ع) من سكنة قضاء دوكان ويبلغ من العمر 53 عاما وبعد بقائه في المستشفى لفترة، توفي اليوم الجمعة.

واضاف، ان ثلاثة مصابين لا يزالون في المستشفى وان الوضع الصحي لاحدهم غير مستقر.

يشار الى انه توفي حتى الان 153 شخصا بكورونا في مستشفى الوفاء وان حالة الوفاة اليوم هي اول حالة تسجل هذا العام في محافظة حلبجة.

PUKmedia فرحان حمه خان-حلبجة

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