العثور على جثة ودهس شخص وقتل آخر.. أبرز الأحداث الأمنية في بغداد خلال اليوم- عاجل

2021/04/09 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الجمعة (09 نيسان 2021)، وقوع أربعة حوادث أمنية مختلفة، بعضها أدى إلى حدوث وفيات، وأخرى إلى وقوع أضرار مادية.

وقال مصدر أمني خلال حديثه لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصاً مجهولاً، أطلق صاروخاً من سلاح نوع قاذفة، على إحدى الدور في منطقة حي السفير، ليؤدي الحادث إلى أضرار بواجهة الدار والغرفة الأمامية من دون مصابين".وأضاف المصدر، أن "أشخاصاً مسلحين مجهولين يركبون دراجات نارية، أقدموا على قتل شخص من خلال إطلاق النار على منزله في منطقة البلديات، لينقل بعدها إلى مستشفى الشيخ زايد".

وأشار إلى أن "جثة داخل سيارة نوع شيري أصفر اللون، كان عليها آثار إطلاق نار في الرأس، عُثر عليها على شارع القناة في حي البساتين"، لافتاً إلى "نقلها لمعهد الطب العدلي".ومن الحوادث التي شهدتها بغداد، "تعرض شخص إلى حادث سير أودى بحياته على الفور، بعد ما دهسه شخص يقل سيارة نوع سنتافيا بيضاء اللون في منطقة بوب الشام مقابل معمل الغاز على الشارع العام"، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

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