كورونا.. الإصابات تفوق حالات الشفاء في ديالى

2021/04/09 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الجمعة (9 نيسان 2021)، تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال مدير علام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،إن "الملاكات الطبية العاملة في المؤسسات الصحة في دائرة صحة ديالى أجريت 2411 فحصا طبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أثبت إصابة 426 شخصا بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل أعداد الاصابات في المحافظة الى 32022 إصابة". وأضاف، ان "المحافظة لم تسجل اي حالة وفاة خلال اليوم، ليبقى معدل الوفيات في المحافظة 297 حالة"، مشيرا الى "238 شخصا تماثلوا للشفاء التام من الفايروس في مستشفيات المحافظة خلال اليوم، ليرتفع مجمل أعداد حالات الشفاء من الفايروس الى 29435 حالة".

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