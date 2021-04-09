الحكومة تسمح بدخول محاصيل ممنوعة وتعلل السبب

2021/04/09 | 11:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت المنافذ الحدودية، الجمعة، ان بعض المحاصيل الزراعية سيتم استثنائها من قرار المنع لفترة محدودة، وذلك مع قرب شهر رمضان.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (9 نيسان 2021)، انه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ومن اجل تخفيف العبء على المواطنين، وبعد أن شهدت مجموعة من الخضار ارتفاعاً بالأسعار، وجه سيادته وزارة الزراعة على عرض موضوع استثناء بعض المواد على المجلس الوزاري للاقتصاد يوم الإثنين القادم، للسماح على استثناء ( الطماطم، والباذنجان، والخيار) من المنع لفترة محدودة ودخولها من جميع المنافذ الحدودية، وذلك لجعل وفرة من هذه المواد داخل الأسواق المحلية".

واضاف ان "هنالك متابعة مستمرة لهذا الموضوع مع وزير الزراعة من اجل إسعاف المواطنين واستجابة لمطالب المستوردين".

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