المفوضية تتعاقد مع شركة ألمانية لفحص برمجيات الأجهزة الانتخابية

2021/04/09 | 11:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، إبرام عقد مع شركة “HENSOLDI” الألمانية لفحص برمجيات الأجهزة الانتخابية.وقالت المفوضية في بيان، أن ذلك جاء “بعد أيام من التفاوض مع هذه الشركة الموصى بها من مكتب الأمم المتحدة في العراق، وإثر ذلك وافق مجلس الوزراء على قيام المفوضية بتسديد دفعة مالية إلى (HENSOLDI) بما لا يزيد عن 20% من مبلغ التعاقد، بعد تقديم الشركة خطاب ضمان مصرفي بكامل مبلغ الدفعة المقدمة”.وأضافت أن “هذا التعاقد يأتي بعد تكليف لجنة الأمر الديواني رقم (3) لسنة 2019 باستئناف التفاوض مع الشركة المذكورة، حرصاً من مفوضية الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها، وتنفيذاً لمواد […]

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