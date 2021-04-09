مدير سد الوند في خانقين يطمئن الاهالي بانه لاتوجد شحة في مياه الشرب خلال الصيف الحالي

2021/04/09 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شهد سد الوند الاروائي في محافظة ديالى انخفاضا بمياهه بنسبة 20% بسبب شح الامطار والسيول المائية الايرانية .وقال أحمد وسيم مدير السد لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / أن خزين سد الوند بضواحي خانقين شمال شرق بعقوبة يكفي لتأمين مياه الخام لمحطات ومجمعات تصفية المياه الموزعة في القضاء.مبينا ان انشاء سد الوند يهدف الى تأمين مياه الخام لأغراض الشرب وسقي البساتين والاراضي الزراعية في حال زيادة وتوفر الإيرادات المائية".وطمأن مدير السد اهالي خانقين بأنه لاتوجد شحة أو نقص في ماء الشرب خلال الموسم الصيفي الحالي .متوقعا زيادة في الايرادات المائية للسد خلال الموسم الشتوي القادم بنسبة كبيرة./انتهى

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