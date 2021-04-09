2021/04/09 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية , السماح بدخول ثلاثة محاصيل زراعية من كافة المنافذ الى العراق.وقال رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في بيان ,حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ومن اجل تخفيف العبء على المواطنين، وبعد أن شهدت مجموعة من الخضار ارتفاعاً بالأسعار، وجه وزارة الزراعة على عرض موضوع استثناء بعض المواد على المجلس الوزاري للاقتصاد يوم الإثنين القادم، للسماح على استثناء ( الطماطم، والباذنجان، والخيار) من المنع لفترة محدودة ودخولها من جميع المنافذ الحدودية، وذلك لجعل وفرة من هذه المواد داخل الأسواق المحلية ".واشار الى ان ,هنالك متابعة مستمرة لهذا الموضوع مع وزير الزراعة من اجل إسعاف المواطنين واستجابة لمطالب المستوردين "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعلن السماح باستيراد / 3 / محاصيل زراعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعلن السماح باستيراد / 3 / محاصيل زراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).