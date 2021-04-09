الخزعلي: مطالب شعبنا محقة وهي لن تتحقق الا بتعديل الدستور

2021/04/09 | 11:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القى الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي كلمة في الذكرى السنوية لاستشهاد المرجع الديني آية الله محمد باقر الصدر (ره)....

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