2021/04/09 | 11:42 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عطل مفاجئ يضرب "فيسبوك" و"مسنجر" و"إنستغرام" في معظم أنحاء العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/09 | 11:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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