أزمة الرأسمالية العالمية والصراع الطبقي البكتيريولوجي - وجهة نظر ماركسية لينينية - القسم الثاني - الجزء الثاني - موقع 30 عشت

2021/04/09 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت بعد نشره للجزء الأول من القسم الثاني لدراسة "أزمة الرأسمالية العالمية والصراع الطبقي البكتيريولوجي (وجهة نظر ماركسية - لينينية)"، يقدم موقع 30 غشت الجزء الثاني من القسم الثاني.



مع الإشارة إلى أن الفقرة الأولى من هذا النص، تتضمن تتمة للجزء الأول من القسم الثاني.ـــ ـــالقسم الثانيالجزء الثانيالاقتصاد السياسي(تتمة القسم الثاني، الجزء الأول، الاقتصاد السياسي)2 ــــ ردو ......





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