2021/04/09 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_نضال_دروزه كيف تتكون ثقافة التغيير ؟ أي مجتمع إنساني في الحضارات القديمة، حتى القرن الخامس عشر الميلادي.



ضمن منطقته الجغرافية.



كان يصنع ثقافته ويطور حضارته.



ضمن صراعين متداخلين، صراعه مع الطبيعة، ومقدار قدرته في السيطرة عليها.



واستثمار ما أمكنه من ثرواتها في تلبية حاجاته، وإشباع رغباته، وصراعه الطبقي الاجتماعي، بظهور الطبقة المستغلة (بكسر الغين) والطبقة المستغلة (بفتح الغين) ذات الأكثرية في المجتمع، استط ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تتكون ثقافة التغيير؟ - محمد نضال دروزه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تتكون ثقافة التغيير؟ - محمد نضال دروزه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).