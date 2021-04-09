2021/04/09 | 11:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة تابعة لها في بحر إيجه.وقالت الوزارة في بيان إن " الطائرة تحطمت في بحر إيجة قبالة سواحل مدينة إزمير خلال تنفيذها طلعة تدريبية ونجاة طياريها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية: تحطم طائرة ونجاة طياريها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية: تحطم طائرة ونجاة طياريها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).