حالة الطقس: الأمطار تعود السبت إلى معظم المناطق العراقية وانخفاض في درجات الحرارة

2021/04/09 | 11:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشيرالتنبؤات الجوية، الجمعة ، إلى عودة الأمطار خلال يوم غد السبت، مع زوابع رعدية

قناة "ناس" على تلكرام..



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ونشرت الهيئة الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 نيسان 2021)، توقعات الحالة الجوية لليومين المقبلين، والصادرة من قسم التنبؤ الجوي.

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