2021/04/09 | 11:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لو احتكم السودانيون إلى المنطق والتجربة وحدهما لاستخلصوا بسهولة أنهم لم يكونوا بحاجة إلى فصيل مسلح، كي يضغط من أجل فصل الدين عن الدولة، فالأربعة عقود الماضية من تاريخ السودان الحديث (من عهد نميري إلى عهد البشير) كفيلة بأن توصل الجميع إلى هذا الاستنتاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان ليس عربيا وليس إسلاميا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان ليس عربيا وليس إسلاميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).