امطار وغيوم رعدية تجتاح اقليم كوردستان السبت

2021/04/09 | 11:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان اليوم الجمعة، انه بحسب التوقعات، فان موجة متقطعة من الامطار ستجتاح مناطق الاقليم غدا السبت، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وقالت المديرية في بيان، ان السماء ستكون غائمة جزئيا مع ارتفاع في الغبار، مشيرا الى ان درجات الحرارة ستكون من 18 الى 30 درجة مئوية.

واضاف البيان، انه يتوقع ان تجتاح موجة من الامطار المتقطعة مع غيوم رعدية غدا السبت غالبية مناطق اقليم كوردستان.

PUKmedia اعلام المديرية العامة للانواء الجوية

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