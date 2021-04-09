تعرف على مباريات اليوم بدوري الكرة الممتاز.. التوقيتات والنقل التلفزيوني للقاءات

2021/04/09 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تستكمل اليوم الجمعة (9 نيسان 2021)، الجولة 27 في منافسات دوري الكرة الممتاز بإقامة اربع مباريات ، مباراتان في بغداد،وثالثة في البصرة،وأخرى بكربلاء.

الكرخ والميناء – الساعة الثالثة ظهراً – تُبث مباشرة على قناة الشباب سبورت

الكهرباء وزاخو – الساعة الرابعة عصراً – تُسجل وتبث من قناة الشباب سبورت

نفط البصرة وأمانة بغداد – الساعة الخامسة والنصف عصراً – تُبث مباشرة من قناة الشباب سبورت

نفط الوسط والطلبة – الساعة السابعة و45 دقيقة – تُبث مباشرة من قناة الشباب سبورت

وكانت الجولة 27 قد أفتتحت امس الخميس بفوز اربيل على نفط ميسان والنجف على الشرطة، وتعادل الحدود والقاسم والسماوة والنفط.

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