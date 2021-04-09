2021/04/09 | 12:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الجمعة، مناقشة ملف السماح باستيراد محاصيل الطماطم والباذنجان والخيار نتيجة ارتفاع اسعارها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب ارتفاع الاسعار.. العراق يتجه لاستيراد الطماطم والباذنجان والخيار ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب ارتفاع الاسعار.. العراق يتجه لاستيراد الطماطم والباذنجان والخيار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).