الكويت تفرج عن 7 صيادين عراقيين.. ونائب يدعو لوقف التجاوزات

2021/04/09 | 12:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت جمعية الصيادين في قضاء الفاو، الجمعة، الافراج عن 7 صيادين احتجزتهم قوة من خفر السواحل الكويتي في مياه الإقليمية العراقية بقناة خور عبدالله .

وقال رئيس الجمعية بدران عيسى التميمي في تصريح لـ NRT عربية، (9 نيسان 2021)، ان "خفر السواحل الكويتي تهجم على مجموعة من الصيادين في خور عبدالله واقتادهم الى الكويت"، موضحا انه "تم مصادرة زورق الصيد الخاص بهم وتم تسليمهم بعد ذلك برا الى مركز شرطة ناحية سفوان ليقوم قاضي محكمة سفوان بالافراج عنهم بكفالة" .

ودعا التميمي، "الحكومة العراقية الى التدخل لمنع وايقاف التجاوزات من قبل دول الجوار على الصيادين العراقيين"، لافتا ان "كل الجهات الحكومية لديها علم بالتجاوزات التي يتعرض لها الصيادين العراقيين".

N.A

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