النفط العراقية: رفع حجم الصادرات لدعم خزينة الدولة المالية

2021/04/09 | 12:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، رفع حجم صادراتها بهدف دعم خزينة الدولة المالية.وقال كريم حطاب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج إن هذه الزيادة تهدف إلى تحقيق أعلى الإيرادات المالية لخزينة الدولة لاعتمادها المباشر على الإيرادات …

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