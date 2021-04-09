2021/04/09 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باغلاق مخارج ومداخل العاصمة بغداد بالحواجز الكونكريتية.وقال المصدر في حديث “للمركز الخبري الوطني”، إن “القوات الأمنية قامت بإغلاق مداخل ومخارج العاصمة بغداد بالحواجز الكونكريتية، دون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغلاق مخارج ومداخل العاصمة بغداد بالحواجز الكونكريتية دون معرفة الاسباب المركز الخبري الوطني.

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