حقيقة اغلاق السفارة الاميركية في العراق..السفير يوضح

2021/04/09 | 12:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتشار الانباء بشأن قلق امريكي من تصاعد الهجمات ضد القوات الاميركية في العراق واحتمال اغلاق السفارة الاميركية في بغداد ادلت السفارة بتعليق حول ال...

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