وزارة النفط تكشف الية بيع النفط العراقي إلى الدول التي تمتلك “المصافي”

2021/04/09 | 12:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كدت وزارة النفط، الجمعة، أن العراق يهدف إلى زيادة القيمة المالية لنفطه عبر زيادة التصدير، فيما بينت آلية بيع النفط العراقي إلى الدول.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، في تصريحات صحفية، إن “هذه الزيادة تهدف الى تحقيق أعلى الإيرادات المالية لخزينة الدولة لاعتمادها المباشر على الإيرادات المتحصلة من بيع النفط .

وبين أن “شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تعتمد آلية معروفة في السوق النفطية العالمية من خلال التعاقدات مع شركات عالمية رصينة، تمتلك المصافي وتتعامل مع نوعية النفط العراقي”.

وأضاف حطاب أن “الآلية التي تتبعها شركة سومو في بيع النفط تكون من خلال التعامل مع الشركات مباشرة عبر الخطابات والرسائل الالكترونية الرسمية، ولا تتعامل مع أي شركات وسيطة.

واشار الى أنه “يتم تخصيص الحصص المتوقعة للتصدير للشركات سنوياً من قبل مجلس يرأسه وزير النفط ويضم وكلاء الوزارة ومدير عام شركة تسويق النفط والدوائر المعنية في (سومو) فضلاً عن مدراء دوائر الرقابة والقانونية في مركز الوزارة وغيرها”.

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