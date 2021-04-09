2021/04/09 | 12:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحالة أكثر من 70 ضابطا كورديا في شرطة كركوك للمحاكم العسكرية لمشاركتهم بالاستفتاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/09 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحالة أكثر من 70 ضابطا كورديا في شرطة كركوك للمحاكم العسكرية لمشاركتهم بالاستفتاء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحالة أكثر من 70 ضابطا كورديا في شرطة كركوك للمحاكم العسكرية لمشاركتهم بالاستفتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).