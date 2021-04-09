العثور على كدس كبير للعتاد في قضاء تلعفر

2021/04/09 | 12:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن العثور على كدس كبير للعتاد في سلسة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر.وذكرت الخلية في بيان، انه “ضمن عمليات التطهير و ملاحقة الفلول الإرهابية، توجهت قوة من الفوج الثاني باللواء 73 بالفرقة 15 الى سلسلة جبال العياضية التابعة الى قضاء تلعفر للبحث عن كدس عتاد من […]

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