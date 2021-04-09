وزارة الصحة تعلن موعد وصول وجبة جديدة من اللقاحات عبر مناشئ مختلفة

2021/04/09 | 12:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن موعد وصول شحنة جديدة من اللقاحات.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناسط نسخة منه، (9 نيسان 2021)، انه "ستصل لمطار بغداد الدولي شحنات من اللقاحات من عدة مناشئ يوم الأحد القادم الساعة 9 صباحا".

في الاثناء، أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الجمعة، عن فتح المنافذ التلقيحية يوم ( السبت ) في المراكز الصحية المعلن عنها سابقا.

وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 نيسان 2021)، انه "بهدف ديمومة ايصال اللقاح المضاد لمضاعفات فيروس كورونا الى مواطنينا الكرام تعلن دائرة صحة البصرة عن فتح المنافذ التلقيحية يوم ( السبت ) في المراكز الصحية المعلن عنها سابقا ضمن الجدول المعد من قبل قسم الصحة العامة وذلك لمنح فرصة للمواطنين ممن لديهم ارتباطات ايام الاسبوع الاخرى للتلقيح بهدف الوصول الى اكبر عدد من الملقحين ضد مضاعفات فيروس كورونا لمواجهة الوباء الخطير".

وأعلنت محافظة بغداد عن قرب وصول لقاح فايزر الأميركي، فيما أشارت الصحة إلى تأخر موعد الجرعة الثانية إلى ثلاثة أشهر.

وقــــال المحافظ محمــــد جابر العطــــا في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (4 نيسان 2021)، إن "الخطــــة المقبلــــة للوقاية من جائحــــة كورونا، تتضمن تكثيــــف الجهد التنظيمي مــــن القائمين على التلقيــــح"، مضيفا أن "المحافظة اجرت جولة ميدانية مــــع دائرة صحة الرصافــــة للاطلاع على موقف التلقيح"، معلناً "وجود 660 منفذا تلقيحيا في البلاد بينها 60 منفذا في الرصافة".

وأشار إلى أن "المواطن مخير بأخذ احد اللقاحين، امــــا ســــينوفارم الصينــــي، او أســــترازينيكا البريطانــــي، بينمــــا ســــيصل قريبا لقــــاح فايزر الأميركــــي، وبالتالي فســــتكون جميعها متوفرة له"، مشــــددا على "ضــــرورة الالتزام بالشــــروط الوقائية من الجائحة وهي التباعد الجسدي، وعدم الاختلاط، والتعقيم".

من جانبــــه اوضح مدير عام دائــــرة صحة الكرخ جاســــب الحجامي في معرض رده علــــى أسئلة وردت من ملقحــــين بتغيير موعد الجرعــــة الثانيــــة لهم من شــــهر الى ثلاثة اشــــهر ومــــدى تأثيرها في صحتهــــم، قائلاً: إن "موعد الجرعة الثانية، يعتمد على الكمية المتوفرة او سعة المراكز بالتالي يتم تحديدها بين شــــهر الى ثلاثة اشهر"، مؤكدا أن "منظمات الصحة الدوليــــة والاوروبية مــــا زالت تؤكد ان اللقاح بجرعتــــين، بينهما اربعة اسابيع إلى ثلاثة اشهر".

وتابــــع، أن "بعض البحــــوث الطبية اكــــدت ان مدة الثلاثة اشــــهر بين الجرعتــــين، توفر مناعة افضل للمتلقح، وهذا يتوقف على توفر اللقاح ولو بجرعة واحــــدة لاكبر عدد من المواطنين، اذ تمنح مناعة لا بأس بها وتمنع الانتقال بنسبة عالية"

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