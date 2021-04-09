2021/04/09 | 12:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل خمس سنوات، وبعد تعرضها للتحرش الجنسي، بدأت الفتاة المصرية سماح أحمد تعلم الملاكمة التايلاندية، حتى أصبحت الآن مدربة لفنون الدفاع عن النفس لحوالي 40 شخصا، معظمهم من النساء والفتيات، في مؤسستها الخاصة "أكاديمية الوحوش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاة مصرية تفتح "أكاديمية الوحوش" بعد تعرضها لتحرش جنسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاة مصرية تفتح "أكاديمية الوحوش" بعد تعرضها لتحرش جنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).