افتتاح معرض للخط والرسم والاعمال اليدوية في كركوك

2021/04/09 | 12:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم تمكين المرأة في ديوان محافظة كركوك بالتعاون مع مبدعات إلأنأمل الذهبية لفريق سفراء السلام التطوعي وإدارة مول تايم سنتر معرضًا فنيا للخط والرسم والاعمال اليدوية .

وافتتح المعرض يوم الخميس فلاح يايجلي قائمقام مركز كركوك بحضور عدد من مثقفي وفناني كركوك .

وأكدت انتصار مسؤولة قسم تمكين المرأة لـ PUKmedia، أن الهدف من إقامة هذه المعارض تاتي في إطارِ تشجيعِ المشاريع الصغيرةِ وتمكين المرأة وخاصة العاطلات عن العمل لتكون لها فرصة في العمل للاعتماد على نفسها.

وأضافت، أن القسم تسعى جاهدا لتخصيص مكان خاص لإقامة مثل هكذا معارض في كركوك.

من جانبها قالت وردة الصواف مسؤولة شؤون الفنية للفريق لـ PUKmedia، ان المعرض استقطب أعمال فنية جديدة ووجوه شابة ليدخلوا في الوسط الفني ليحظوا بتطوير قابلياتهم ومهاراتهم الفنية بعدما تم احتكاكهم مع فنانين كبار في المحافظة .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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