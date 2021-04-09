بغداد.. اعتقال متهمين بالإرهاب والاحتيال ووتجارة الأعضاء البشرية

2021/04/09 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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نفذت فرقة المشاة السادسة عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، وتم ضبط كدس للعتاد المتوسط وسلاح BKC، غربي بغداد. وواصل اللواء (27) عمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين قضائياً ضمن قاطع مسؤولية اللواء، وتمكن من اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.



بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، وآخر بالنصب والاحتيال.وتستمر فرقة المشاة الحادية عشر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين بالدكة العشائرية، واتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط أسلحة غير مرخصة.كما تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب، ومتهم بتجارة الأعضاء البشرية، وآخر بالسرقة، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة.إضَافَة إلَى ضَبَطِ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة.

بَغْدَاد 9 نيسان 2021

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