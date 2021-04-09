حقيقة اصوات الانفجار في منطقة العبيدي

2021/04/09 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الجمعة، باستهداف منزل بقنبلة يدوية بسبب خلاف عشائري شرقي العاصمة.

وقال المصدر للسومرية نيوز إن "منزلاً في منطقة العبيدي تم استهدافه بقنبلة يدوية على خلفية نزاع عشائري، من دون أن يسفر الهجوم عن إصابات بشرية".وأشار إلى دوريات الشرطة توجهت إلى مكان الحادث لمنع حصول اشتباكات مسلحة، والتحقيق في المتورطين بالأمر واعتقالهم".

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