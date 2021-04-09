2021/04/09 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص أعلن وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الجمعة، كمية اللقاحات التي سيتسلمها العراق خلال الفترة المقبلة.وقال التميمي، في تصريح “للمركز الخبري الوطني”، إن “العراق سيتسلم نحو مليون و500 ألف جرعة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يعلن كمية اللقاحات التي سيتسلمها العراق خلال الفترة المقبلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يعلن كمية اللقاحات التي سيتسلمها العراق خلال الفترة المقبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يعلن كمية اللقاحات التي سيتسلمها العراق خلال الفترة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).