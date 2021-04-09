مصدر يكشف أسباب الانتشار الامني في بغداد والقطوعات المفاجئة

2021/04/09 | 13:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت بغداد، الجمعة، قطوعات وانتشار امني، بشكل مفاجئ في اغلب مناطق العاصمة.

وتحدث مصدر امني لـ NRT عربية، (9 نيسان 2021)، ان "هذه الاجراءات جاءت بعد ورود معلومات عن نية قيام احد الفصائل باستعراض مسلح، في خطوة استفزازية للدولة العراقية".

واضاف المصدر، ان "الحكومة اتخذت خطوات استباقية لردع المجاميع الخارجة عن القانون"، لافتا الى ان "جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الخميس كانت رسالة صريحة لتلك المجاميع بعدم قدرتها على التحرك كما تشاء".

واكد ان "التشديد الامني تركزعلى مناطق شرق العاصمة بغداد باتجاه قناة الجيش حيث انتشار الفرقة التاسعة من الجيش وانتشار القوات الخاصة، اضافة الى انتشار جهاز مكافحة الارهاب في جميع تقاطعات منطقة الكرادة وسط بغداد".

واشار المصدر الى ان "القطوعات شملت (الكرادة - بدالة العلوية – كهرمانه باتجاه المسرح الوطني – تقاطع المسبح باتجاة صباح العربي)، فضلا عن مناطق اخرى".

واوضح ان "هذه الحواجز الكونكريتية تم انزالها اليوم عند الساعة الثالثة فجرا)".

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