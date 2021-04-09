2021/04/09 | 13:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن موعد وصول شحنة جديدة من اللقاحات.وذكرت الوزارة في بيان، انه “ستصل لمطار بغداد الدولي شحنات من اللقاحات من عدة مناشئ يوم الأحد القادم الساعة 9 صباحا”.في الاثناء، أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الجمعة، عن فتح المنافذ التلقيحية يوم ( السبت ) في المراكز الصحية المعلن عنها سابقا.وذكرت المديرية في بيان، انه “بهدف ديمومة ايصال اللقاح المضاد لمضاعفات فيروس كورونا الى مواطنينا الكرام تعلن دائرة صحة البصرة عن فتح المنافذ التلقيحية يوم ( السبت ) في المراكز الصحية المعلن عنها سابقا ضمن الجدول المعد من قبل قسم الصحة العامة وذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن موعد وصول وجبة جديدة من اللقاحات عبر مناشئ مختلفة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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