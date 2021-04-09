العثور على مقبرة جديدة في جنوب سنجار

2021/04/09 | 13:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار افاد مراسل “ايزيدي24” في قضاء سنجار ان تم العثور على مقبرة جديدة في قضاء سنجار و تحديدا في مجمع الجزيرة التابع لناحية القحطانية التابعة لقضاء بعاج إدارياً.واكد ان المقبرة تضم رفات ثلاثة اشخاص قد لقوا حتفهم على يد عناصر تنظيم داعش ابان هجومه على القضاء.واوضح ان يعتقد بان الضحايا، طفل، …

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