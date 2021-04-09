صحيفة لبنانية: دياب يزور العراق قريبا

2021/04/09 | 13:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، ان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، سيزور العراق في 17 و18 أبريل الجاري، على راس وفد وزاري يضم وزراء الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة .واشارت الصحيفة الى ان الزيارة ستتضمن توقيع اتفاق مبدئي للحصول على 500 ألف طن من النفط مقابل خدمات صحية وطبية، ثم أكثر من مليوني طن، على أن تتولى لجان مشتركة وضع الاتفاق النهائي تمهيدا لإقراره.واوضحت انه من المتوقع أن يعرض الوزراء اللبنانيون على نظرائهم العراقيين، فرص التعاون في مجالات مختلفة، وبحث إمكانية توسيع اتفاقية التعاون./انتهى2

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