بالصور..العثور على كدس كبير للعتاد في تلعفر بالعراق

2021/04/09 | 13:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على كدس كبير للعتاد في سلسة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر....

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